Назван неожиданный тренд в одежде этой весной Vogue: джинсовый плащ стал трендом весны 2024 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Модные редакторы считают главным трендом весны 2024 года джинсовый плащ, пишет французская версия журнала Vogue. Отмечается, что этот предмет гардероба из денима включили в свои весенние коллекции такие бренды, как Chloe, Weekend Max Mara, Nour Hammour и Reformation.

Также популярности тренча из джинсовой ткани поспособствовали голливудские звезды, которые носят эту верхнюю одежду. В частности, американская актриса Кэти Холмс надела подобный плащ с десятками люверсов на прогулку по улицам Нью-Йорка и привлекла внимание папарацци.

Ранее стилист Влад Лисовец заявил, что этой весной в моде у мужчин будут элегантные образы. По его словам, становится популярным образ интеллигента. Эксперт посоветовал отказаться от толстовок с капюшонами и «тюремных» стрижек, заменив их на брюки с пиджаками и слегка отросшие волосы. При этом женщинам он рекомендовал отказаться от оверсайз-вещей и стиля гранж, выбирая более сексуальные и силуэтные образы. В моде у женщин, по словам стилиста, будет кожа, полупрозрачные ткани, мини-юбки.

Стилист Анна Скороходова также рассказала, что образы становятся более строгими и геометричными. Приталенность относится практически ко всем предметам одежды — от жакетов и платьев до пальто. Кроме того, в моду входит бельевой стиль: одежда с кружевными и полупрозрачными вставками, бретельками и лямками, а также образы с нижним бельем напоказ.