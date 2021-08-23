Назван необходимый для защиты от коронавируса уровень антител

Определённый уровень антител говорит о наличии защитного иммунитета. Об этом «Невским новостям» рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-аллерголог, вирусолог Георгий Викулов.

По словам специалиста, для защиты от коронавируса необходимо иметь антител в количестве не менее 200 BAU (титр антител в количественном выражении). Как правило, этот титр является защитным.

Викулов также отметил , что минимальный защитный титр пока не определили. Однако условно защитным уровнем можно считать, если условных единиц больше в четыре-пять раз от верхней границы референсного интервала конкретной тест-системы при количественном определении.

Ранее заместитель по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что у 18% переболевших COVID-19 в бессимптомном виде не выработались антитела.