Назван населенный пункт, взятие которого прекратит обстрелы Белгорода Военэксперт Дандыкин: обстрелы Белгорода прекратит взятие Казачьей Лопани

Фото: МО Украины

Военэксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru рассказал, что для прекращения обстрелов Белгорода со стороны ВСУ, необходимо взять Казачью Лопань. По его словам, российская армия может наступать не по всей границе с Украиной.

Мы не переступили на стыке Сумской и Харьковской областей, в первую очередь это Казачья Лопань, там таможня стояла при переезде из Харьковской области в Белгородскую. Вот из Казачьей Лопани и лупят. Предположу, что на том направлении армия России скоро и там начнет движение, надо сделать так, чтобы ни слева, ни справа, ни из глубины ВСУ не могли обстреливать Белгород, а в глубину — это за Харьков, — сказал Дандыкин.

Ранее Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины потеряли за май 35 тысяч бойцов из-за безрассудных атак. По его мнению, количество ликвидированных военных сравнимо с половиной армии Белоруссии.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ВСУ в мае потеряли более 35 тысяч бойцов и свыше 2700 единиц оружия и техники. По его словам, в числе уничтоженного вооружения есть техника западного производства: четыре танка Abrams, семь Leopard и 12 БМП Bradley.