Военэксперт объяснил, почему ВСУ потеряли в мае «половину армии Белоруссии» Военэксперт Дандыкин: ВСУ потеряли в мае 35 тысяч бойцов из-за безрассудных атак

Фото: МО Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины потеряли за май 35 тысяч бойцов из-за безрассудных атак. По его мнению, количество ликвидированных военных сравнимо с половиной армии Белоруссии.

35 тысяч — семь полноценных бригад по пять тысяч человек каждая, половина армии Белоруссии. Предположу, что такие потери объясняются началом действий ВС РФ на Северном направлении — в Харьковской области, плюс усилили натиск на других направлениях, включая Часов Яр, плюс удары по тылам — работала авиация, ракетчики. Май был очень жарким, — сказал Дандыкин.

Собеседник не исключил, что среди ликвидированных 35 тысяч бойцов ВСУ были иностранные наемники. Дандыкин предположил, что такие потери ВСУ уже невозможно компенсировать мобилизацией.

Скорее всего, среди этих военных не только новобранцы, но и опытные бойцы ВСУ, включая наемников, не исключаю, что последних погибло сотни. ВСУ, зачастую, атакуют безрассудно. Очевидно, что такие потери невосполнимы мобилизацией. Можно нарастить производство боеприпасов, получить ракеты, получить F-16, но людей нет. Отсюда вопли Зеленского о необходимости участия НАТО в конфликте, — заявил Дандыкин.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ВСУ в мае потеряли более 35 тысяч бойцов и свыше 2700 единиц оружия и техники. По его словам, в числе уничтоженного вооружения есть техника западного производства: четыре танка Abrams, семь Leopard и 12 БМП Bradley.