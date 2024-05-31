Стало известно, какие потери украинская армия понесла в мае Белоусов: ВСУ в мае потеряли более 35 тысяч военных и свыше 2700 единиц оружия

Фото: МО Украины

Украинская армия в мае потеряла более 35 тысяч бойцов и свыше 2700 единиц оружия и техники, сообщил глава МО России Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате. По его словам, которые цитирует ТАСС, в числе уничтоженного вооружения есть техника западного производства: четыре танка Abrams, семь Leopard, 12 БМП Bradley.

ВС РФ планомерно снижают боевой потенциал ВСУ. В мае противник потерял более 35 тысяч военнослужащих и 2700 единиц различного вооружения. Среди них 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard, 12 Bradley. Кроме того, сбито 11 самолетов и четыре вертолета, уничтожено 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня, — сказал Белоусов.

В четверг, 30 мая, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Вооруженные силы Украины потеряли до 445 военных в зоне ответственности группировки войск России «Запад». Более 305 военных ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности Южной группировки российских войск. Подразделения группировки «Восток» вышли на более выгодные рубежи. Они нанесли поражение живой силе противника в районе Урожайного в ДНР.

До этого сообщалось, что подразделения 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ потеряли костяк формирования в боях у Часова Яра. Неназванный украинский боец поведал изданию, что на этом направлении позициями солдатам служили ямы, которые едва позволяли спрятаться при артобстрелах.

При этом военный корреспондент Юрий Котенок усомнился в статистике потерь Вооруженных сил Украины, которую приводят российские военные и федеральные каналы. По его мнению, если подсчитать все заявления, то на Украине не останется людей.