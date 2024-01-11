Назван напиток, превращающий людей в алкоголиков быстрее водки и коньяка Хирург Умнов: сидр вызывает алкогольную зависимость намного быстрее водки

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Сидр вызывает алкогольную зависимость намного быстрее водки или коньяка из-за небольшого содержания спирта, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, сидр также может стать причиной бесплодия у женщин.

Благодаря своей «слабости» сидр вызывает алкогольную зависимость и привыкание гораздо быстрее коньяка и водки. Сидр обладает мочегонным свойством, поэтому могут обостриться заболевания органов мочевой системы, а также будут вымывать такие микроэлементы, как калий и натрий, что может вызвать нарушения сердечного ритма, — добавил Умнов.

Собеседник подчеркнул, что злоупотребление сидром чревато заболеваниями щитовидной железы, повышенной сухостью кожи и гнойничковыми заболеваниями по типу акне.

Ранее в Роскачестве посоветовали перед употреблением алкоголя съесть картошку, жирную рыбу, орехи или зелень. Эти продукты замедлят опьянение и уберегут от похмелья на следующий день. Также в Роскачестве призвали не мешать алкогольные напитки и избегать коктейлей, поскольку в них содержится много сахара. «Повышать» же или «понижать градус», по словам специалистов, не так важно.