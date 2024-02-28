Назван напиток, грозящий женщинам рождением нежизнеспособных детей Хирург Умнов: употребление шампанского провоцирует выкидыши и аномалии плода

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Шампанское категорически противопоказано беременным женщинам из-за рисков аномалии плода или угрозы рождения нежизнеспособных детей, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он добавил, что данный напиток нельзя употреблять и во время грудного вскармливания.

Шампанское противопоказано беременным и кормящим мамам. В период беременности оно влияет и на ребенка, что может привести к рождению нежизнеспособных или появлению аномалий. У женщин из-за психоэмоциональных и гормональных особенностей злоупотребление вином вызывает ухудшение работы всех внутренних органов, в том числе и репродуктивной системы, — отметил Умнов.

По его словам, шампанское провоцирует развитие жирового перерождения яичников, повышает риск выкидышей и невынашивания плода на поздних сроках беременности. По медик подчеркнул: снижается фертильность, нарушается или полностью прекращается менструальный цикл, развиваются ранний климакс и бесплодие.

Ранее Умнов рассказал, что злоупотребление вином разрушительно влияет на клеточные процессы, отвечающие за создание костной ткани, увеличивая частоту переломов. Он также отметил, что в красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли и способствующие обезвоживанию.

Медик предупредил, что даже рюмка водки способна ухудшить работу головного мозга, а злоупотребление данным напитком повышает риск развития слабоумия и деменции. Врач указал, что крепкий алкоголь ухудшает проводимость импульсов по нервным волокнам, провоцируя спазмы мышц, их паралич и атрофию.