Названы органы, которые вино разрушает в первую очередь Хирург Умнов: винный алкоголизм разрушает клетки головного мозга

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Злоупотребление вином разрушительно влияет на клеточные процессы, отвечающие за создание костной ткани, увеличивая частоту переломов, заявил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он также отметил, что в красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли и способствующие обезвоживанию.

В красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли. Вино является мочегонным средством, способствуя обезвоживанию и головным болям при похмелье. Винный алкоголизм разрушает клетки головного мозга, они отмирают. Если человек курит, то нейроны гибнут еще быстрее. У алкоголиков появляются рубцы на коре головного мозга, она отекает, — рассказал медик.

Кроме того, по словам Умнова, у любителей вина отмирают клетки печени, их заменяют рубцы и жировая ткань. Также формируются тромбы, угрожающие разрывами стенок органов.

Внутреннее кровотечение — наиболее частая причина смерти больных циррозом печени, но еще до этого возможны серьезные проблемы из-за интоксикации, — подчеркнул врач.

Умнов добавил, что на фоне употребления вина могут возникнуть пиелонефрит, камни в почках, поскольку почки также вынуждены работать с повышенной интенсивностью. Красное вино содержит высокий уровень токсичных металлов по сравнению с другими напитками в образце.

Врач также напомнил, что вино — калорийный продукт. Его энергетическая ценность обусловлена концентрацией в его составе спирта и сахара. В 100 мл каждого вида напитка содержится от 72 до 235 килокалорий. Поэтому вино, ко всему прочему, — отягчающий фактор появления диабета второго типа, резюмировал Умнов.

Ранее он предупредил, что даже рюмка водки способна ухудшить работу головного мозга, а злоупотребление данным напитком повышает риск развития слабоумия и деменции. Врач отметил, что крепкий алкоголь ухудшает проводимость импульсов по нервным волокнам, провоцируя спазмы мышц, их паралич и атрофию.