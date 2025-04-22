Назван лучший рецепт маринованного шашлыка: лакомство 18+

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепт маринованного шашлыка

Свежий воздух, компания друзей и, конечно, сочный шашлык — что может быть лучше? Если вы тоже собираетесь насладиться сочным мясом, приготовленным на мангале, этот рецепт — для вас! Рассказываем, как пожарить сочный шашлык, маринованный в пиве.

Рецепт

Вам понадобится 1,5 кг свежей свиной шеи. Вымойте мясо, обсушите бумажными полотенцами, нарежьте одинаковыми средними кусками и отправьте в глубокую емкость.

Далее возьмите 3 крупные головки репчатого лука, нашинкуйте их на крупной терке или пропустите через мясорубку, после чего добавьте к мясу.

Посыпьте заготовку солью, перцем и любимыми приправами (подойдет готовая смесь для свинины), затем хорошенько перемешайте.

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Порционно введите в миску 300 мл светлого пива, в процессе помешивая. Вам может потребоваться чуть больше или чуть меньше жидкости. Главное, чтобы мясо было полностью покрыто пивом, но не плавало в нем.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Маринованное мясо в пиве

Заверните емкость с заготовкой в пищевую пленку или накройте крышкой. Оставьте на столе на час, после чего уберите в холодильник на пару часов или даже на ночь.

Разожгите мангал и дайте дровам прогореть. Тем временем нанижите мясо на шампуры. Далее выложите шампуры на мангал. Время от времени переворачивайте мясо, чтобы оно прожарилось равномерно. Чтобы проверить готовность мяса, сделайте надрез на самом большом куске свинины. Из него должен выделиться прозрачный сок.

Маринованный шашлык 18+ готов!

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