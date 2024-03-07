Назван лучший подарок женщине за 1000 рублей Сексолог Миллер: лучшим подарком женщине за 1000 рублей будет сертификат

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Лучшим подарком женщине при ограниченном бюджете в 1000 рублей может стать сертификат, например в магазин косметики, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. Однако, по ее словам, лучше не экономить на презентах для любимого человека, а при отсутствии больших финансовых возможностей проявлять креатив.

В первую очередь при выборе подарка стоит ориентироваться на хобби и профессию человека. Автослесарю не нужна изящная перьевая ручка, а работник банка вряд ли будет рад стетоскопу. Если мы говорим о незначительной сумме в 1000 рублей, то, скорее всего, это будет какая-то безделушка. Например, кружка или шкатулка. Также можно подарить женщине сертификат. Однако я бы посоветовала не экономить на подарках для любимого человека и проявлять креатив, — сказала Миллер.

Ранее телеканал «360» решил открыть «Станции мужской поддержки» в преддверии 8 Марта для помощи в выборе подарков. Заместитель генерального директора канала Алексей Коваль подчеркнул, что точки помощи будут работать в крупнейших торговых центрах. Мужчинам помогут советами, чтобы те могли сэкономить время и выбрать для дорогих женщин тот подарок, который им точно понравится. Также представителям сильной половины человечества предложат кофе и психологическую поддержку.