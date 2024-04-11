Назван идеальный дресс-код для успешного собеседования HR-эксперт Валинуров: на собеседовании нужно придерживаться классическому стилю

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При выборе одежды на собеседование важно максимально приблизиться к классическому стилю и надеть темные тона костюма, рубашку или блузку пастельных тонов без рисунка и начищенную обувь черного цвета, рассказал NEWS.ru HR-эксперт Ильгиз Валинуров. Он посоветовал мужчинам обязательно надеть костюм и галстук, даже если на улице жаркая погода. По словам Валинурова, на собеседование нужно прийти с аккуратной прической и чистыми волосами.

Для женщин — лучше предпочесть брюкам юбку до колена или чуть ниже. И не забудьте надеть колготки или чулки естественного цвета, несмотря ни на какие погодные условия! Туфли на удобном, средней высоты каблуке. Макияж —легкий, дневной. Прическа — деловая, повседневная. Маникюр обязателен, но он должен соответствовать стилю одежды, — рекомендовал Валинуров.

Ранее Валинуров заявил, что грамотно составленное резюме должно зацепить и увлечь работодателя, поэтому оно не должно занимать три страницы. Он отметил, что в резюме должна быть емко указана основная информация о кандидате, а все подробности можно рассказать на собеседовании. По словам Валинурова, большой ошибкой является оформление резюме в виде таблицы.