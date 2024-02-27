Раскрыты пять секретов оформления резюме HR-эксперт Валинуров: грамотное резюме должно быть емким и не содержать таблицы

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Грамотно составленное резюме должно зацепить и увлечь работодателя, поэтому оно не должно занимать три страницы, рассказал в беседе с NEWS.ru HR-эксперт Ильгиз Валинуров. Он отметил, что в резюме должна быть емко указана основная информация о кандидате, а все подробности можно рассказать на собеседовании. По словам Валинурова, большой ошибкой является оформление резюме в таблицу.

Оформление резюме в таблицу — плохая идея. Оно должно выглядеть просто и понятно. Не раскрашивайте документ всеми цветами радуги! Если хотите что-то выделить — сделайте это жирным шрифтом, — посоветовал Валинуров.

HR-эксперт добавил, что одним из секретов успешного оформления резюме является его название. Это важный момент, поскольку рекрутер получает 200 одинаковых файлов «Мое резюме».

Если вы действительно хотите, чтобы оно не потерялось в общей куче, назовите его, например, так: «Иванов Петр, финансовый аналитик». И если собрались на собеседование к работодателю или в кадровое агентство, возьмите с собой два распечатанных экземпляра, — порекомендовал Валинуров.

Ранее HR-эксперт рассказал, что наиболее частыми причинами отказа в трудоустройстве являются односложные ответы, недостаточные знания о компании и негатив в отношении предыдущего работодателя. Специалист порекомендовал делать максимально подробное резюме, чтобы на собеседовании не последовало много дополнительных вопросов.