Навка возмутилась ограничением Instagram на видео с критикой протестов

https://static.news.ru/photo/2373ab64-5ee5-11eb-9e6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка пожаловалась на то, что Instagram ограничил доступ к видео, где она критиковала действия участников протестных митингов, состоявшихся 23 января. Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова подчеркнула, что причины этого ей непонятны.

Незадолго до этого она разместила в историях несколько роликов, снятых на несанкционированных акциях. В них она, в частности, сделала подборку эпизодов с нападениями на сотрудников правопорядка. Вскоре ролики были помечены как «потенциально неприемлемый контент», посмотреть который можно, только подтвердив своё намерение.

tatiana_navka/Instagram.com

По её словам, в видео было продемонстрировано , как «мирные» митингующие кидают в спокойно стоящих представителей правопорядка всё, что есть под рукой, разбивают стёкла, машины. Также в роликах текстом она описывала своё негативное отношение к действиям протестующих.

При этом практика ограничивать прямой доступ к видеороликам с изображением жестокости и насилия — стандартная практика социальных сетей.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

Как писал NEWS.ru, по итогам протестов только в Москве было возбуждено четыре дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти.