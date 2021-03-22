«Да пребудет с вами сила»: Навальный сравнил жизнь в колонии с кино

https://static.news.ru/photo/38360120-8b20-11eb-b713-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал о распорядке дня в исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области. Он назвал два его «любимых» момента, которые происходят в учреждении каждый день.

У вас есть любимый момент дня? Ну, там, утренний кофе. Или когда вы пришли на работу к 9, ответили на имейлы и в 11:30 наконец-то (с чувством выполненного долга!) открываете соцсети, чтобы провести в них остаток дня? В моей рутине есть два момента, которые я обожаю. Оба рано утром, — написал он в Instagram.

Первый момент происходит сразу после подъёма в 6 утра: в 06:10 у заключённых начинается зарядка, но до неё все слушают гимн на улице.

Представьте себе, локальная зона вокруг барака. Снег. Мужчины в чёрных тюремных робах, сапогах и меховых шапках стоят в темноте с руками за спиной, и над всей зоной через репродуктор на высоком столбе раздаётся: «Славься, Отечество наше свободное». Просто восторг, — подчеркнул Навальный.

Второй «любимый» момент оппозиционера — окончание зарядки. Последнее упражнение, которое в колонии с подачи самого Навального называют «Империя наносит ответный удар», представляет из себя маршировку на месте с руками на поясе.

В этот момент я представляю себе, что снимаюсь в русском ремейке «Звёздных войн», где вместо имперских штурмовиков — зэки в бушлатах и шапках-ушанках. У них в зубах сигареты. Вместо лазерных винтовок — железные ломы. Отстаивая интересы Императора, космо-зэки путешествуют с планеты на планету, подавляя мятежников, — добавил оппозиционер.

По его словам, ровно в 06:05 в колонии заключённые слушают гимн, в 06:10 начинают зарядку, а в 06:30 начинают есть кашу и пить чай из металлической посуды.

Да пребудет с вами сила, — заключил Навальный.

Навального осудили на 2,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ назвали политически мотивированным. Как ранее писал NEWS.ru, оппозиционер рассказывал, что в колонии запрещены мат и жаргонные слова и этот запрет строго соблюдается. Очень много видеокамер, «за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт». Также он отметил, что у него на груди находится табличка с именем и фото и красной полосой в связи с признанием его склонным к побегу.

Ночью оппозиционер каждый час просыпается от того, что рядом с его кроватью стоит охранник, снимает его на камеру и говорит: «Два часа тридцать минут, осуждённый Навальный. Снятие с профилактического учёта как склонного к побегу. На месте».