Навальный опроверг наличие у него ограничений на выезд за границу

https://static.news.ru/photo/1d39b172-1542-11eb-9749-fa163e074e61_660.jpg Фото: navalny/instagram.com

Политик Алексей Навальный рассказал, что у него не было никаких ограничений на выезд за границу. Он не давал подписку о невыезде по делу об «оскорблении ветерана», а также имеет загранпаспорт, что позволило ему свободно выехать в Германию для лечения после отравления.

Оппозиционер отметил, что получил заграничный паспорт, так как выиграл соответствующее дело в Европейском суде по правам человека.

По сфабрикованному делу об «оскорблении ветерана» у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает ограничения свободы. Подписку я давать отказался и, как вы знаете, свободно поехал в Новосибирск и Томск. Никто меня не ограничивал, — написал он в Instagram.

Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня политика перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

В Евросоюзе заявили, что отравление стало возможно «только с согласия администрации президента» и при участии ФСБ России, и ввели санкции против ряда высокопоставленных чиновников. Среди них есть и директор ФСБ Александр Бортников. Москва отрицает все подозрения в свой адрес и не считает, что отравление вообще имело место.

В июне против Навального возбудили дело о клевете. Скандал разгорелся вскоре после того, как в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был и ветеран Игнат Артёменко. Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны и предателями.

После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории.

В Общероссийском народном фронте попросили СК и Генпрокуратуру привлечь к ответственности Навального за оскорбление ветерана, писал NEWS.ru.