https://static.news.ru/photo/3d17b53e-e3e2-11ea-ba95-fa163e074e61_660.jpg Автомобиль скорой помощи в Берлине Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия подписала заявление с просьбой о транспортировки политика, указав, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния.

Юлия Борисовна Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелёте, — говорится в сообщении Минздрава Омской области.

Представитель немецкой медицинской бригады тоже подписал документ, в котором говорится, что он несёт ответственность за жизнь пациента, передаёт РИА Новости.

Ранее Юлия Навальная написала обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором потребовала отпустить своего возлюбленного, находящегося в тяжёлом состоянии, на лечение в Германию.

Алексею Навальному стало плохо накануне утром. Он кричал от боли и потерял сознание, а позже впал в кому. Всё произошло в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1, где он находится до сих пор.

Семья настаивает на транспортировке Алексея в берлинскую клинику. Накануне больница дала на это согласие. За ним уже прилетел специально оборудованный самолёт из Германии.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что немецкие реаниматологи осмотрели пациента и заявили, что он транспортабелен и оборудование их самолёта позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин.

Как писал NEWS.ru, утром представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отравлен. Однако врачи диагноз не уточнили, сообщив лишь о нарушении обмена веществ из-за резкого падения сахара. Выводы омских медиков раскритиковала личный лечащий врач Навального. Соратники политика и его семья считают, что Алексея отравили.