Нарушителей порядка в российских тюрьмах будут сажать в одиночные камеры

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволяет переводить заключённых из тюрем в одиночные камеры за нарушение порядка на срок до шести месяцев.
В настоящее время в Уголовно-исполнительном кодексе (УИК) не было предусмотрено меры по переводу заключенных тюрем в одиночные камеры. Разработчики законопроекта подчёркивали, что в тюрьмах отбывают наказания осуждённые, которые представляют высокую общественную опасность. Перевод в одиночные камеры обусловлен необходимостью изоляции лиц, которые неоднократно нарушают дисциплину и совершают злостные нарушения.
Как
NEWS.ru писал, что Госдума утвердила закон о передаче данных заключённых в региональные органы. Теперь информацию об освобождающихся людях с опасными болезнями будут передавать в региональные органы здравоохранения.
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