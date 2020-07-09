Нарушителей порядка в российских тюрьмах будут сажать в одиночные камеры

https://static.news.ru/photo/8c78e82c-c20a-11ea-9d87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволяет переводить заключённых из тюрем в одиночные камеры за нарушение порядка на срок до шести месяцев.

В настоящее время в Уголовно-исполнительном кодексе (УИК) не было предусмотрено меры по переводу заключенных тюрем в одиночные камеры. Разработчики законопроекта подчёркивали, что в тюрьмах отбывают наказания осуждённые, которые представляют высокую общественную опасность. Перевод в одиночные камеры обусловлен необходимостью изоляции лиц, которые неоднократно нарушают дисциплину и совершают злостные нарушения.

Как сообщает ТАСС, также увеличен штраф для осуждённых за нарушение ими установленного порядка отбывания наказания. Он составит от 1 тысячи рублей до 2 тысяч рублей, сейчас он равняется 200 рублям.

NEWS.ru писал, что Госдума утвердила закон о передаче данных заключённых в региональные органы. Теперь информацию об освобождающихся людях с опасными болезнями будут передавать в региональные органы здравоохранения.