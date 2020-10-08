Юрист: Собянин вынуждает работодателей нарушать закон о персональных данных

https://static.news.ru/photo/1ebec1a6-095b-11eb-9d4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина, который обязал работодателей передавать властям данные переведённых на удалёнку сотрудниках, фактически является подстрекательством к нарушению закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Об этом предупредил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Он подчеркнул, что информация о работающих на предприятиях людях практически всегда привязана как минимум к номеру телефона, социальной карты и другим данным, относящимся к сведениям, охраняемым законом.

Отчитываться о переведённых на дистанционный формат работы сотрудниках, которых должно быть не менее 30%, столичных работодателей обязали еженедельно с 12 октября. В список сведений, которые нужно передавать властям, помимо данных о самой организации, входят номер мобильного телефона отправленного на удалёнку сотрудника, государственный регистрационный номер его автомобиля, номера проездных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт и временных льготных билетов.

За невыполнение этих требований работодателям может грозить штраф.

Однако и за передачу таких данных работодатели могут получить немалые взыскания, так как это будет прямым нарушением требований закона «О персональных данных», напомнил юрист. Он посоветовал руководителям компаний, которые не хотят нарушать закон по указке сверху, обращаться в суд.

Обжаловать решения — те первые решения, которые пойдут, а в дальнейшем либо скорректируют указ, либо судебная практика установит, как это сделать без нарушения закона, — цитирует Трунова сайт телеканала «Царьград».

В противном случае, подчеркнул он, главам организаций придётся, по сути, лишь выбирать, за что их накажут — за разглашение персональных данных, либо за неисполнение указа мэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала. Обязателен переход на удалёнку для всех работников старше 65 лет. Исключение составляют лишь пенсионеры, присутствие которых на рабочем месте критически важно.

Дистанционный режим работы обязана ввести большая часть работодателей, за исключением стратегических предприятий и оборонных заводов. Власти Москвы рассчитывают, что подобное решение будет способствовать снижению распространения коронавируса благодаря ограничению социальных контактов и уменьшению пассажиропотока в транспорте, писал NEWS.ru.