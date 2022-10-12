Нарколог развенчал миф об успокаивающем действии сигарет Нарколог Холдин заявил об отсутствии успокаивающего эффекта у сигарет

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Популярное мнение о том, что перекуры помогают человеку сконцентрироваться на своих мыслях и успокоиться, когда он нервничает, не соответствует действительности, рассказали NEWS.ru в пресс-службе подмосковного Минздрава. По словам главного внештатного специалиста, психиатра-нарколога Минздрава Московской области Виталия Холдина, на самом деле в составе сигареты нет ни одного вещества, которое имело бы успокаивающий эффект.

Наша психика устроена таким образом, что все привычное и возведенное в ритуал дает нам чувство стабильности. В составе сигареты нет ни одного вещества, которое имело бы успокоительный эффект, наоборот, никотин оказывает возбуждающее на психику действие, — сказал Холдин.

Он посоветовал снимать стресс полезными способами, например, занятиями спортом, пешими прогулками, чтением любимых книг и другими приятными занятиями, которые не вредят здоровью, а помогают отвлечься и расслабиться. Если человек не может справиться с проблемой самостоятельно, стоит обратиться в наркодиспансер по месту жительства.

Ранее психотерапевт Мариам Красикова рассказала, что справиться с повышенной тревожностью без медикаментов и врачей можно с помощью специальных техник. По ее словам, для борьбы с тревогой можно расписывать пошаговую последовательность действий, которые в данный момент можно совершить. Также для успокоения врач рекомендует закрыть глаза и медленно «просматривать» мысли в голове, стараясь о них не задумываться, просто пролистывая их.