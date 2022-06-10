Нарколог объяснил россиянам, сколько литров пива в день они могут выпить Нарколог Стеценко объяснил россиянам, сколько литров пива в день они могут выпить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В разговоре с NEWS.ru врач-нарколог Олег Стеценко объяснил россиянам, сколько литров пива в день они могут выпить без ощутимых последствий для здоровья, и за чем стоит пристально следить во время употребления этого пенного напитка. Также эксперт рассказал, какие народы могли весь день употреблять пиво, заменяя им воду.

Вообще человек в течении дня, безопасно для здоровья может выпить до 5 литров пива. Приведу пример, в древнем Египте и это уже подтверждено, рабочие весь день пили пиво и ничего им не было, так как в то время легче было насмерть отравиться обычной водой, — заявил Стеценко.

Эксперт отдельно отметил, что надо в обязательном порядке следить за уровнем воды в организме во время употребления пивных напитков.

А так, если говорить о нормах, то это в районе нескольких литров в течении 2 часов, для взрослого человека. Но тут надо следить за обезвоживанием, так как пиво имеет особенность выводить из организма больше жидкости, чем собственно само поставляет в организм. Хочу отдельно отметить, что чрезмерное употребление любых видов алкоголя вредит вашему здоровью, — добавил Стеценко.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила россиян, что регулярное употребление кваса из магазина может привести к развитию диабета, так как в этом напитке часто содержится избыточное количество сахара. По ее мнению, квас может спровоцировать раннее старение.