Нарколог объяснил, почему в России растет потребление алкоголя Нарколог Шуров: потребление алкоголя в России растет на фоне нервного напряжения людей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России в последние месяцы растет рост потребления алкогольных напитков. Эксперты объяснили в беседе с NEWS.ru, что вызывает такую тенденцию. По их словам, есть как экономические, так и психологические причины.

Психиатр, член Национальной Наркологической Лиги Александр Шуров поделился, что россияне с нетерпением ждали окончания пандемии. Однако облегчения не произошло: ситуация в мире стала еще более напряженной, некоторые люди боятся начала ядерной войны. Алкоголь при этом остается одним из самых известных антидепрессантов, который может немного «подравнять» психологическое состояние.

Кого-то алкоголь успокаивает. Легкие напитки — типа бокальчика вина перед сном — расслабляют, снимают стресс. Днем людей отвлекает работа, а вечером, когда они приходят домой, им становится грустно, печально. Так как у нас алкоголь относительно еды недорогой и доступен почти в каждом магазине, гораздо проще купить бутылку, чем сходить к психиатру или психотерапевту, — сказал Шуров.

У роста потребления отечественной продукции есть и экономические причины. Дело в том, что раньше многие россияне покупали алкоголь за границей. Однако с началом пандемии ситуация стала меняться. Многие люди остались дома, перестали активно путешествовать – поэтому они стали отдавать предпочтение российским напиткам.

Ранее стало известно, что продажи водки за первое полугодие 2022 года в России выросли на 8,2%. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные главой Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадимом Дробизом. Согласно ним, это самый высокий спрос на крепкий напиток за последние три года.