Напавший на автобус ФСО срочник попал на парад Победы из жалости офицера

Солдат-срочник, разбивший стекло автомобиля Федеральной службы охраны (ФСО) во время парада Победы на Красной площади, оказался на мероприятии из-за жалости своего командира.
Молодой человек проходил подготовку к параду вместе со своими сослуживцами. За неделю до торжества сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи проверили психологическое состояние солдат. Он оказался в чёрном списке.
Однако командование батальона, которое поддержал командир 27-й бригады Дмитрий Аксёнов, пожалев парня, зачислило его в резерв из девяти человек, пообещав, что ведомственную медаль «Участнику парада Победы» он обязательно получит, — рассказал знакомый солдата.
По словам его товарищей, в тот день срочник сильно переживал,
24 июня, в день проведения парада Победы, в Москве произошёл инцидент: военнослужащий был отстранён от шествия по Красной площади. Узнав об этом, молодой человек прикладом автомата разбил стёкла в машине ФСО. Кроме того, он кричал о своей ненависти к сотрудникам ФСБ России.
Ранее друг солдата-срочника, разбившего перед парадом Победы стекло микроавтобуса ФСО, рассказал о характере товарища. По его словам, военнослужащий — спокойный человек, у которого никогда не наблюдалось вспышек агрессии. Также друг прокомментировал сведения о том, что солдат перед парадом кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности, писал NEWS.ru.
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