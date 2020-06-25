Напавший на автобус ФСО срочник попал на парад Победы из жалости офицера

https://static.news.ru/photo/617566be-b71a-11ea-898c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Солдат-срочник, разбивший стекло автомобиля Федеральной службы охраны (ФСО) во время парада Победы на Красной площади, оказался на мероприятии из-за жалости своего командира.

Молодой человек проходил подготовку к параду вместе со своими сослуживцами. За неделю до торжества сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи проверили психологическое состояние солдат. Он оказался в чёрном списке.

Однако командование батальона, которое поддержал командир 27-й бригады Дмитрий Аксёнов, пожалев парня, зачислило его в резерв из девяти человек, пообещав, что ведомственную медаль «Участнику парада Победы» он обязательно получит, — рассказал знакомый солдата.

По словам его товарищей, в тот день срочник сильно переживал, сообщил «Коммерсант». Солдата направили на психиатрическое освидетельствование, уголовное дело в отношении него возбуждать не стали.

24 июня, в день проведения парада Победы, в Москве произошёл инцидент: военнослужащий был отстранён от шествия по Красной площади. Узнав об этом, молодой человек прикладом автомата разбил стёкла в машине ФСО. Кроме того, он кричал о своей ненависти к сотрудникам ФСБ России.

Ранее друг солдата-срочника, разбившего перед парадом Победы стекло микроавтобуса ФСО, рассказал о характере товарища. По его словам, военнослужащий — спокойный человек, у которого никогда не наблюдалось вспышек агрессии. Также друг прокомментировал сведения о том, что солдат перед парадом кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности, писал NEWS.ru.