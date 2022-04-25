Найдено объяснение лидерства Чукотки в рейтинге самых больших зарплат в РФ

Лидерство Чукотки в рейтинге самых больших зарплат в России объясняется подсчётами, ведь в исследовании учитывались данные Росстата, пояснила NEWS.ru эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова. По её словам, в этом случае берутся все белые заработные платы и размазываются по всем отраслям.

Приблизительно так выходит, но это никогда не релевантно. Берётся среднее по больнице и размазывается. Есть фонд начисления зарплат всех работников: рабочих, топ-менеджеров, генеральных директоров, менеджеров, сфер услуг и добычи, IT-специалисты. Это всё складывается, затем делится на среднесписочную численность всех регионов. Я полагаю, что на Чукотке так и есть. Среднесписочная численность на Чукотке – очень маленькая. Если разделить официальные зарплаты, которые есть, то получится такое число. Но точного представления о том, сколько зарабатывает человек в конкретном регионе или городе, нет, — сказала Лоикова.

Она выразила мнение, что медианная зарплата больше соответствует действительности, поскольку средняя зарплата даёт возможность оценить динамику роста или снижения на какой-либо должности.

Согласно результатам исследования Фонда гражданского общества «Индекс кредитного благополучия населения субъектов РФ», на первом месте в списке регионов с самыми большими зарплатами оказалась Чукотка, где, по данным за февраль 2022 года, в среднем платят 120,7 тысячи рублей. Следом идут ЯНАО (116 тысяч рублей) и Сахалинская область (104, 9 тысячи рублей). Рейтинг составлен на основе информации Центробанка и Росстата на 1 марта 2022 года.

Ранее Лоикова объяснила, почему в ЯНАО и на Сахалине большие зарплаты. По словам эксперта, уровень жизни в Сахалинской области достаточно дорогой и в этом регионе высокие зарплаты получают в сфере добычи (бурильщики, старшие бурильщики, начальники участков). Некоторые зарплаты достигают отметки в миллион рублей. Похожая ситуация и в ЯНАО.