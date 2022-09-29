Найдена прямая связь подогрева сидений с обострением геморроя Колопроктолог Абрицова посоветовала не злоупотреблять подогревом сидений при геморрое

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Подогрев сидений автомобиля

Любой перегрев и повышение температуры внешней среды может провоцировать обострение геморроидальной болезни, заявила NEWS.ru врач-колопроктолог Марьяна Абрицова. В этой связи не стоит злоупотреблять подогревом сидений автомобиля.

При длительном подогреве, негативные последствия несомненно могут возникать. Так что тут, как и в случае с горячей ванной, особенно в период обострения, крайне не рекомендуется, — заявила она.

Впрочем, медик подчеркнула, что на данный момент нет прямых исследований того, что именно подогрев сидений может вызывать геморрой. С другой стороны, если подогрев идет дозированно, то есть, просто с целью подогрева сиденья, чтобы не испытывать холод, то это в принципе позволительно, резюмировала Абрицова.

Врач-терапевт Алексей Хухрев ранее рассказал, что боль в груди во время физических нагрузок, низкий пульс и сильное головокружение — это симптомы, при наличии которых следует как можно быстрее обратиться к кардиологу. Он пояснил, что при обмороках, частых головокружениях и если сердце бьется с перебоями, это может свидетельствовать о развитии аритмии.