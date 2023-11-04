«Ей молились Минин и Пожарский»: как и где нашли подлинник Казанской иконы Найден подлинник считавшейся утерянной иконы Казанской Божией Матери

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил в Успенском соборе Московского Кремля оригинальную икону Казанской Божией Матери. Где ее нашли, что известно об образе?

Почему икона Казанской Божией Матери важна для верующих

Патриарх Кирилл назвал обнаружение образа историческим событием. Он подчеркнул, что икона является национальной святыней.

«Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молились [Дмитрий] Пожарский и [Кузьма] Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции», — заявил патриарх.

Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) рассказал NEWS.ru, что для верующих большой праздник — видеть икону, перед которой молились предки. Он подчеркнул, что икона не фетиш, а взгляд в духовный мир.

«В принципе, молиться можно перед любой иконой, даже перед бумажной, на духовный смысл это не влияет. Каноническое изображение было и раньше, мы обрели эту икону именно как нашу Казанскую икону, потом она была покровительницей нашей земли. <...> Но эта икона имеет для нас особое историческое значение», — объяснил священнослужитель.

Что известно об иконе Казанской Божией Матери

Подлинник считался утерянным более 100 лет назад. Доподлинно происхождение образа неизвестно, однако есть предположение, что его привезли в Казань сразу после взятия города Иваном Грозным в 1552 году. По церковному преданию, икона чудесным образом явилась в 1579 году, после ужасающего по своим масштабам пожара в Казани: пламя уничтожило половину Казанского Кремля и прилегающую часть города.

Согласно записям одного из священников казанской церкви, после пожара девочка Матрена 9 лет начала видеть Богородицу во снах — та просила ее найти икону. Несмотря на то что к поискам подключились взрослые, образ нашла сама девочка.

Образ сопровождал ополчение купца Минина и князя Пожарского в 1612 году во время боя польской интервенции. По преданиям, перед этой иконой в канун Полтавской битвы молился Петр I.

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля

В 1904 году образ был похищен из Казанского Богородицкого монастыря. По основной версии, озвученной потом самими ворами во время суда, они пошли на преступление ради драгоценного оклада, а сам образ разрубили и сожгли в печи.

Где нашли икону Казанской Божией Матери

Иеромонах Феодорит рассказал, что образ могли обнаружить в запасниках какого-то музея. По его словам, патриарх долго не хотел показывать икону, чтобы убедиться в оригинальности работы.

«Икону могли долго не показывать, как сказал патриарх, так как, я думаю, выясняли, та ли это икона или нет. Смысл именно такой — мы, наконец, обрели ту самую икону. Это большая радость для всех православных. Найти ее могли, скорее всего, в запасниках какого-то музея», — объяснил иеромонах.

Где будет храниться икона Казанской Божией Матери

Феодорит объяснил, что для хранения образа нужна специальная часовня, в которую люди могли бы приходить, чтобы поклониться. По его мнению, для этих целей подошел бы и храм в Третьяковской галерее в Москве.

«У нас есть очень хороший опыт хранения икон в храме при Третьяковской галерее, где находится довольно много икон, имеющих духовную и художественную ценность. Если она будет там, то, с одной стороны, любой сможет помолиться перед ней, с другой — ей обеспечат сохранность. А может быть, ей выделят специальный храм, часовню», — предположил иеромонах.

Он напомнил, что Торопецкая икона Божией Матери находится в Храме Святого Благоверного князя Александра Невского в поселке Княжье Озеро. Иеромонах отметил, что там для нее построен специальный киот-холодильник, где она хранится в максимально благоприятных условиях.

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