Наехавшего на полицейского брата Нурмагомедова доставили в Махачкалу

Усмана Нурмагомедова, бойца Bellator и двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, доставили в Махачкалу. Из аэропорта его увёз кортеж с мигалками. Эту информацию передаёт Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, самолёт с Усманом Нурмагомедовым и другим участником резонансного происшествия с сотрудником ДПС в Махачкале Камилом Идрисовым приземлился в Махачкале в 01:47. Их вывели из самолёта после того, как борт покинули все остальные пассажиры. Сначала Нурмагомедова и Идрисова поместили в автобус, а затем пересадили в полицейскую машину и увезли с мигалками.

11 ноября Усмaн Нурмагомедов вместе с другом Камaлом Идрисовым направлялся в aэропорт Махачкалы, чтобы сесть на самолёт в Москву. Они опаздывали и хотели подъехать прямо к входу в здание воздушной гавани. Им попытались объяснить, что чaстному транспорту въезд запрещён. Тогда они на автомобиле совершили наезд на сотрудника полиции около KПП.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Ранее сообщалось, что адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, чем грозит брату Нурмагомедова наезд на полицейского.