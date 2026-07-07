Надоело полоть грядки: кухонные ингредиенты помогут быстро справиться с сорной травой

Летняя прополка отнимает много времени и сил. Но избавиться от сорняков на дорожках и других участках можно с помощью простого домашнего раствора из доступных ингредиентов.

Для приготовления смешайте 500 мл воды, по 1 столовой ложке пищевой соды и соли, 2 столовые ложки средства для мытья посуды и 1 столовую ложку растительного масла. Получившийся раствор перелейте в пульверизатор и тщательно опрыскайте листья сорняков. Обрабатывать почву не нужно — средство наносят только на зеленую часть растений.

Лучше проводить обработку в солнечный день. Под воздействием тепла и солнца сорная трава начинает быстро подсыхать, а эффект становится заметен уже через несколько часов.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и оценила, как быстро раствор помогает очистить садовые дорожки. Используйте его только там, где нет культурных растений, чтобы случайно не повредить полезные посадки.

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