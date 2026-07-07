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07 июля 2026 в 19:00

Надоело полоть грядки: кухонные ингредиенты помогут быстро справиться с сорной травой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Летняя прополка отнимает много времени и сил. Но избавиться от сорняков на дорожках и других участках можно с помощью простого домашнего раствора из доступных ингредиентов.

Для приготовления смешайте 500 мл воды, по 1 столовой ложке пищевой соды и соли, 2 столовые ложки средства для мытья посуды и 1 столовую ложку растительного масла. Получившийся раствор перелейте в пульверизатор и тщательно опрыскайте листья сорняков. Обрабатывать почву не нужно — средство наносят только на зеленую часть растений.

Лучше проводить обработку в солнечный день. Под воздействием тепла и солнца сорная трава начинает быстро подсыхать, а эффект становится заметен уже через несколько часов.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и оценила, как быстро раствор помогает очистить садовые дорожки. Используйте его только там, где нет культурных растений, чтобы случайно не повредить полезные посадки.

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем.

Проверено редакцией
средства
трава
масла
сады
Марина Макарова
М. Макарова
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