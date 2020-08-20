Начало учебного года в вузах не планируется переносить

https://static.news.ru/photo/63358332-e2ce-11ea-b980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минобрнауки РФ не планирует переносить начало учебного года в высших учебных заведениях из-за пандемии коронавируса.

Перенос начала 2020-2021 учебного года на более поздний срок не планируется. Дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации, — сообщает пресс-служба министерства.

В России процесс зачисления в вузы начался с 19 августа. 22 августа учебные заведения уже выпустят приказы о зачислении. 22 и 23 августа планируется зачисление поступающих на бюджет по результатам вступительных экзаменов.

24 августа пройдёт вторая волна зачислений, итоги которой будут подведены 26 августа. Также абитуриенты будут уведомлены о дополнительном приёме в учебные заведения не позже 15 сентября.

Как ранее писал NEWS.ru, абитуриентам разрешили принести оригиналы документов в высшее учебное заведение в течение первого года обучения, а не только при их подаче в вуз.