На жонглировавших ребёнком родителей завели уголовное дело

https://static.news.ru/photo/39eec6fe-e167-11ea-a7ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мужчину, жонглировавшего 2-х месячной дочерью и его супругу, обвинили в жестоком обращении с детьми и невыполнении обязанностей по воспитанию. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по Краснодарскому краю, в полиции обратили внимание на видео в Интернет, в котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ножку младенца, размахивает им как куклой и насвистывает мелодию.

Правоохранители установили личности родителей младенца. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Помимо этого, полицейские в Сочи выяснили местонахождение семьи. Их арестовали на 10 суток. При задержании у супругов при себе оказалась, предположительно, марихуана.

По инициативе следственного управления СКР по краю в производство территориального следственного отдела передано уголовное дело о жестоком обращении с младенцем, — говорится в сообщении управлении СК по региону.

Кроме того, 17 августа по инициативе следственного управления уголовное дело, возбужденное по указанному факту органами полиции по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», передано надзорным ведомством в следственный отдел по Хостинскому району города Сочи СКР по краю.

Родителей обвиняют в несоблюдении необходимых гигиенических требований и санитарных норм. Кроме того, они не заботились о здоровье девочки и жестоко с ней обращались. Более того, подозреваемые не обеспечили оказание дочери надлежащей медицинской помощи и патронажа, что привело к несвоевременному выявлению у младенца заболевания

Отмечается, что родители малыша жили в палатке в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек. Сейчас ребёнку ничто не угрожает, сотрудники полиции осматривают место проживания молодой пары. Что касается матери новорождённого — женщину доставили в отдел полиции Хостинского района.

Как писал NEWS.ru, видеозапись, запечатлевшая, как мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ножку младенца и размахивает им, появилась ранее в Instagram-аккаунте жителя Сочи. Очень скоро ролик привлёк внимание полиции — была организована проверка по факту публикации. Также видео заинтересовало уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анну Кузнецову.