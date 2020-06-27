На систему онлайн-голосования по поправкам совершили попытку атаки

Зафиксирована попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщает ТАСС.
Как
Перерыва в голосовании не было, все голоса находятся в службе гарантированной доставки, то есть будут записаны в блокчейн, — заявил он.
Костырко добавил, что после того, как специалисты по информационной безопасности проведут необходимую работу, доступ наблюдателя к сервису будет восстановлен.
Ранее сообщалось, что словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, на голосовании пока не зафиксировали серьёзных нарушений, которые могут повлиять на итоги.
Голосование по поправкам должно было пройти 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса власти перенесли его на 1 июля. В бюллетенях прописаны два варианта ответа: «Да» и «Нет». Поправки вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат.
Как писал NEWS.ru, в Москве открылась регистрация на сайт, на котором можно будет понаблюдать за ходом голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ 1 июля. Об этом сообщил представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Александр Асафов.
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