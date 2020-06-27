На систему онлайн-голосования по поправкам совершили попытку атаки

https://static.news.ru/photo/ccf8d0c8-b8b0-11ea-b599-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Зафиксирована попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артема Костырко, взлом попытались осуществить через сервис наблюдателя. Сбоя в системе не произошло.

Перерыва в голосовании не было, все голоса находятся в службе гарантированной доставки, то есть будут записаны в блокчейн, — заявил он.

Костырко добавил, что после того, как специалисты по информационной безопасности проведут необходимую работу, доступ наблюдателя к сервису будет восстановлен.

Ранее сообщалось, что словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, на голосовании пока не зафиксировали серьёзных нарушений, которые могут повлиять на итоги.

Голосование по поправкам должно было пройти 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса власти перенесли его на 1 июля. В бюллетенях прописаны два варианта ответа: «Да» и «Нет». Поправки вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат.

Как писал NEWS.ru, в Москве открылась регистрация на сайт, на котором можно будет понаблюдать за ходом голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ 1 июля. Об этом сообщил представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Александр Асафов.