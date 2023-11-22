На Шабутдинова написали новые заявления о мошенничестве Baza: на Шабутдинова написали еще два заявления о мошенничестве

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Аяз Шабутдинов

На блогера Аяза Шабутдинова написали еще два заявления о мошенничестве, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, заявления на блогера поступили от двух женщин, которые проходили курсы по его программам в «Лайк Центре».

Baza отмечает, что первая 61-летняя заявительница летом прошлого года перевела на счета «Лайк Центра» 76 тысяч рублей. Вторая заявительница заплатила гораздо больше. По ее словам, Шабутдинов предложил «оформить заявку на рассрочку». Она согласилась, но полагала, что заявление возможно отменить. Однако в следующую секунду у нее сняли 314 тысяч рублей с карты.

Московская прокуратура ранее предъявила обвинение в мошенничестве блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову, который продавал инфокурсы. В деле блогера фигурируют восемь потерпевших. Эти люди заключили договоры с компанией «Лайк Центр» Шабутдинова в надежде на прибыль, вложив от 100 тысяч до 1,9 млн рублей. В одном из исков говорится, что к концу первого месяца обучения студенты поняли, что курсы «Лайк Центра» не позволяют им достичь заявленной цели — научиться ведению прибыльного бизнеса.

Позже стало известно, что правоохранители изъяли все паспорта и телефоны блогера. У арестованного россиянина есть также гражданство Сент-Люсии, а в его загранпаспорте — открытые визы США, Италии и ОАЭ. При обыске у него было найдено удостоверение резидента ОАЭ, где он является владельцем недвижимости.