Новое оборудование позволило врачам Сахалинской областной клинической больницы вернуть к жизни пациента после 25-минутной остановки сердца.
Почти полчаса специалисты областной больницы «заводили» сердце пациенту. Помимо проведения общих реанимационных действий врачи использовали новое оборудование, позволяющее проводить непрерывный массаж сердца, — говорится в сообщении на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области.
Автоматический аппарат, вернувший к жизни человека, был получен учреждением незадолго до этого случая. Его установка на пациенте занимает считаные секунды. Прибор позволяет проводить реанимационные действия в движении, даже находясь в карете скорой помощи или в вертолёте.
В сообщении уточняется, что скоро больница получит другое оборудование, в том числе уникальное оснащение для реабилитации пациентов после инфарктов и инсультов. А осенью будет доставлен прибор для абляции сердечной мышцы.
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