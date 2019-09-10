https://static.news.ru/photo/8b8f8244-d3fa-11e9-b6bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Новое оборудование позволило врачам Сахалинской областной клинической больницы вернуть к жизни пациента после 25-минутной остановки сердца.

Почти полчаса специалисты областной больницы «заводили» сердце пациенту. Помимо проведения общих реанимационных действий врачи использовали новое оборудование, позволяющее проводить непрерывный массаж сердца, — говорится в сообщении на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

Автоматический аппарат, вернувший к жизни человека, был получен учреждением незадолго до этого случая. Его установка на пациенте занимает считаные секунды. Прибор позволяет проводить реанимационные действия в движении, даже находясь в карете скорой помощи или в вертолёте.

В сообщении уточняется, что скоро больница получит другое оборудование, в том числе уникальное оснащение для реабилитации пациентов после инфарктов и инсультов. А осенью будет доставлен прибор для абляции сердечной мышцы.