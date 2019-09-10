Министерство здравоохранения предлагает ввести для медучреждений административную ответственность за несоблюдение прописанных в законе требований к качеству и доступности врачебной помощи.
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Штрафовать предлагается при недостаточном оснащении учреждения для переквалификации и повышения уровня квалификации сотрудников или отсутствии условий для работы сотрудников.
Если проект будет принят, он начнёт действовать с 2020 года.
Ранее News.ru писал, что руководство единственной больницы в челябинском городе Трёхгорном уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина. По словам коллег, он поплатился за то, что поднял тему низких зарплат в медучреждении.