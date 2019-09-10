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Совет по правам человека при президенте получил отзыв Росгвардии на разрабатываемый проект памятки для журналистов, работающих на митингах. Ведомство просит включить в документ требование о соблюдении конфиденциальности своих сотрудников и членов их семей.

Кроме того, предлагается обязать сотрудников прессы носить специальные опознавательные жилеты, сообщается на сайте СПЧ. Также в Росгвардии хотят, чтобы в документе было напоминание о необходимости выполнения требований силовиков и рекомендация...