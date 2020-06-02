На парад Победы в Москву пригласили военных 19 стран

https://static.news.ru/photo/0f337146-a4b6-11ea-9408-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны пригласило принять участия в параде Победы в Москве военных из 19 государств. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Как рассказал министр, в параде планируется задействовать порядка 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев, передаёт ТАСС.

Парад Победы пройдёт 24 июня. К этому времени ограничительные меры, введённые в России из-за коронавируса, могут быть отменены.

NEWS.ru ранее писал, что президент Владимир Путин и приглашённые в Москву на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне гости во время парада будут находиться на трибуне, а само мероприятие будет проходить в максимально обычном режиме.