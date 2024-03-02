На Noize MC составили новый протокол за нарушение деятельности иноагентов

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Noize MC (Иван Алексеев)

На рэпера Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) составили новый протокол по статье о нарушении деятельности иностранных агентов, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, дата заседания пока не назначена.

Как пишет канал, дело будет рассматривать Таганский суд Москвы. При этом раньше дела в отношении исполнителя рассматривали в Кузьминском суде — по месту его регистрации. Министерство юстиции России внесло Алексеева в список иностранных агентов осенью 2022 года. После начала специальной военной операции на Украине музыкант покинул страну.

В ноябре 2023 года рэперу выписали штраф в 30 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иноагента. Музыкант не указал обязательную маркировку на двух заметках на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Причиной наказания стали анонсы концертов в соцсети. Эти сообщения попали на глаза сотрудникам Роскомнадзора, которые составили протокол об административном правонарушении. Музыкант вину не признал и в суд не пришел. Представитель Noize MC сказал, что озвученные посты были опубликованы не на личной странице артиста, а в официальной группе творческого коллектива.