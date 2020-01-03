Максимальную скорость движения на дорогах в населённых пунктах Московской области снизят с 60 до 50 километров в час. Правда, не везде, а лишь на нескольких пилотных участках. Об этом сообщала в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
В первую очередь это коснется тех улиц, где расположены социально значимые объекты и где жилые дома примыкают к проезжей части.
Нововведение призвано повысить безопасность жителей. Его предполагается внедрить не позднее второго квартала 2020 года,
Если снижение скоростного режима признают целесообразным, практику распространят более широко, уточнили в министерстве.
Ранее NEWS.ru писал, что нештрафуемый порог скорости на российских дорогах в обозримой перспективе всё-таки понизят. Однако это будет сделано постепенно.
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