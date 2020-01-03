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Максимальную скорость движения на дорогах в населённых пунктах Московской области снизят с 60 до 50 километров в час. Правда, не везде, а лишь на нескольких пилотных участках. Об этом сообщала в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

В первую очередь это коснется тех улиц, где расположены социально значимые объекты и где жилые дома примыкают к проезжей части.

Нововведение призвано повысить безопасность жителей. Его предполагается внедрить не позднее второго квартала 2020 года, сообщает АГН «Москва». После этого будет проедено дополнительное исследование, которое определит степень эффективности такой меры.

Если снижение скоростного режима признают целесообразным, практику распространят более широко, уточнили в министерстве.

Ранее NEWS.ru писал, что нештрафуемый порог скорости на российских дорогах в обозримой перспективе всё-таки понизят. Однако это будет сделано постепенно.