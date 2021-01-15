Мясников раскритиковал судью за жёсткий приговор убийце педофила в Уфе

https://static.news.ru/photo/7fa136a2-57bc-11eb-a6cf-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: Dmitry Rozhkov/wikipedia.org/Global Look Press

Александр Мясников резко высказался о приговоре, вынесенном Владимиру Санкину за убийство педофила. Уфимский судья назначил мужчине восемь лет колонии строгого режима.

Знаете, что сделают в подобном случаи мои сибирские друзья? Повторится — пойдут и защитят. И сядут. Без возмущения. Потому что в наше правосудие давно уже никто не верит. Сделают своё мужское дело, точно зная, что их осудят. Но мужчинам иначе нельзя, — написал доктор в Telegram-канале.

Мясников назвал любое судебное решение сигналом для всех «так будет с каждым». Но если этот сигнал «идёт против природы» человека. против нормальной морали и «вызывает отторжение и прямую ненависть», то, может, к ответственности надо призывать уже судей, вопрошает врач.

Житель Уфы Владимир Санкин 14 января был осуждён за то, что забил до смерти 54-летнего мужчину. На него Санкину пожаловался 14-летний подросток, рассказав, что педофил совершил в отношении него и его друга развратные действия.

Конфликт между мужчинами перерос в драку, в результате чего педофил погиб от полученных травм.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мать уфимского автомеханика Владимира Санкина, осуждённого за убийство предполагаемого педофила, заявила, что гордится сыном. По её словам, он человек высоких моральных принципов.