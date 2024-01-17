Мясников назвал способ снизить холестерин без таблеток Врач Мясников заявил, что употребление рыбы снижает уровень холестерина

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ снизить холестерин без таблеток. По его словам, употребление морской рыбы снижает уровень «плохого» холестерина, заявил он в эфире программы «О самом главном».

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые содержатся в морской рыбе, как раз снижают уровень «плохого» холестерина, повышают уровень «хорошего» холестерина, — заявил доктор.

По мнению Мясникова, морская рыба полезна во всех отношениях. Он напомнил, что этот продукт является основой средиземноморской диеты, которая благоприятна для здоровья.

Ранее Мясников во избежание похмелья посоветовал закусывать спиртное вареным картофелем. Такого же эффекта удастся достичь, если перед застольем выпить ложку растительного масла. При этом он обратил внимание, что если употреблять алкоголь быстрее, чем закусывать, то эти советы не помогут.

Также, по его мнению, шоколад и орехи могут облегчить похмельное состояние, так как содержат магний. Из-за употребления алкоголя содержание этого микроэлемента в организме снижается, поэтому его надо восполнять, отметил он.

До этого Мясников отмечал, что мужское здоровье зависит от физической нагрузки. По его словам, зарядка либо более серьезные спортивные нагрузки хороши, но недостаточны. Надо двигаться так, «чтобы забыли, чем дышать», в таком случае «все будет работать само», добавил он.