«Относимся положительно»: ректор МПГУ похвалил новый учебник истории Ректор МПГУ Лубков заявил, что России нужен был единый базовый учебник истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Презентация нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов

Ректор МПГУ Алексей Лубков во время пресс-конференции в ТАСС заявил, что положительно относится к новому учебнику истории для старшеклассников, по которому школьники начнут обучение 1 сентября. В нем, помимо прочего, будет глава о специальной военной операции на Украине. По словам Лубкова, российским детям нужен был базовый, единый, государственный учебник.

Сейчас идет дискуссия по поводу нового учебника истории. Мы к этому относимся положительно: и к дискуссии, и к учебнику. Нам нужен единый, базовый, государственный учебник, — заявил Лубков.

По его словам, сейчас меняется не только история, но и обществознание. В частности, педагоги МПГУ участвуют «в совершенствовании содержания этого предмета», подчеркнул Лубков.

Через год это будет совсем другой предмет. Как и история, — уточнил ректор МПГУ.

С 1 сентября старшеклассники начнут учиться по новым учебникам истории. В них, в частности, включены главы, посвященные событиям 2014–2023 годов на Украине. Авторы учебника представляют эту страну ультранационалистическим государством, в котором преследуется любая оппозиция, и подчеркивают, что начало СВО было поддержано абсолютным большинством россиян.

Отправной точкой спецоперации называют события Майдана, который описан как совершенный националистами незаконный государственный переворот.