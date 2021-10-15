«Мы не понимаем, что происходит»: пропала блогер Саша Спилберг

Менеджер блогера Саши Спилберг (Александры Балковской) сообщила о её исчезновении. Она рассказала в Instagram девушки, что та не выходит на связь уже третий день.

Автор публикации попросила всех, кто что-либо знает о её клиентке, написать в личные сообщения аккаунта.

Саша не выходит на связь уже третий день. <...> Мы не понимаем, что происходит, — написала менеджер.

Она приложила к публикации скриншот из переписки в WhatsApp, на котором видно, что Спилберг не получает отправленные ей сообщения. В Сети звезда в последний раз была 11 октября.

instagram.com/sashaspilberg

В агентстве Hype Agency, с которым работает блогер, отказались комментировать NEWS.ru это сообщение.

Извините, никаких комментариев не даём, — сообщил NEWS.ru директор департамента эксклюзивных блогеров Антон Карпенко.

Саша Спилберг — популярный YouTube-блогер. На её канал подписаны 6,45 млн человек, а на страницу в Instagram — 5,1 млн человек. В 2020 году она принимала участие в съёмках проекта «Дом-2», но шоу было закрыто.

В 2017 году Спилберг выступала на парламентских слушаниях в Государственной думе. Тогда разговор шёл о молодёжной политике в России. Кроме того, блогер снималась в четырёх фильмах, среди которых «Взломать блогеров», получивший рекордно низкие оценки на «Кинопоиске» и IMDb.