У экс-менеджеров РКК «Энергия» прошли обыски по делу о хищениях

https://static.news.ru/photo/3e49b3c6-e7bb-11ea-b96a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У нескольких бывших менеджеров Ракетно-космической корпорации «Энергия», входящей в Роскосмос, сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области провели обыски по делу о хищении на 1 млрд рублей в ходе поставок электронно-компонентной базы (ЭКБ) для модуля Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил источник в силовых структурах.

По словам инсайдера, обыски состоялись также у представителя руководства НПП «Исток» им. Шокина, которая входит в Ростех.

У нескольких экс-менеджеров космической корпорации «Энергия», а также одного из руководителей НПП «Исток» были проведены обыски оперативниками управления экономической безопасности. Речь идёт о хищении через подставные фирмы 1 млрд рублей на поставках электронных компонентов для Научно-энергетического модуля (НЭМ) Международной космической станции, — рассказал собеседник ТАСС.

В Роскосмосе подтвердили, что в отношении бывшего генерального директора ПАО «РКК «Энергия» В. Л. Солнцева и нескольких бывших менеджеров РКК сейчас проводятся следственные мероприятия по делам до 2018 года. Там также напомнили, что трудовые отношения с Солнцевым разорвали после прихода Дмитрия Рогозина на пост генерального директора госкорпорации в конце мая 2018 года «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК «Энергия».

Рогозин обратился к главе Счётной палаты Алексею Кудрину с просьбой провести комплексную проверку РКК «Энергия». Служба внутреннего аудита Роскосмоса по указанию Дмитрия Рогозина также провела проверки на предприятиях кооперации РКК «Энергия», результаты которых стали основанием для работы правоохранительных органов, — добавили в Роскосмосе.

А вот в Ростехе информацию источника комментировать отказались, при этом ещё один инсайдер отметил, что «безусловно, это результат качественной работы правоохранительных органов и служб безопасности компаний, затронутых расследованием».

РКК «Энергия» выиграла конкурс на создание НЭМ для МКС в конце 2012 года. Он задумывался как альтернативный источник питания, который обеспечит энергетическую независимость российскому сегменту. Запуск НЭМ к МКС запланирован на 2022 год.

Как писал NEWS.ru, следователи, которые ведут расследование дела о выводе денег из российских банков по «молдавской схеме», проверяют на причастность к махинациям совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, владельца Пробизнесбанка Александра Железняка, бывшего мэра молдавского города Оргеев и мужа певицы Жасмин Илана Шора.