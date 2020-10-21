МВД категорически отвергает предложения об оптимизации ведомства

https://static.news.ru/photo/e7079084-1388-11eb-9e1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД РФ выступает категорически против предложений Министерства финансов о сокращении штатной численности ведомства, а также передачи части функций гражданским ведомствам и объединения МВД, ФСИН, ФССП и Государственной фельдъегерской службы (ГФС).

МВД категорически отвергает предложения Министерства финансов, — подчеркнул источник в центральном аппарате МВД в комментарии для ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Минфин предложил реформу органов внутренних дел, предусматривающую увольнение 10% кадрового состава правоохранителей, создание единого органа, сочетающего функции ФСИН, ГФС и ФССП, а также отмену индексации военных пенсий не менее чем на 2% сверх инфляции. Ведомство объяснило свою инициативу стремлением добиться экономии около 20 млрд рублей в год. Предлагается навести порядок в соотношении начальников и подчинённых, выстроив структуру по принципе «ёлочки», а также централизовать финансово-хозяйственную деятельность МВД, создав единый расчётный центр.