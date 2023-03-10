Музыкальный критик назвал «откровенным хамством» новую песню Земфиры Музыкальный критик Бабичев: у новой песни Земфиры хорошее звучание, но текст — откровенное хамство

Фото: Сергей Шахиджанян/ТАСС

Певица Земфира во время выступления на музыкальном фестивале

Новый трек певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) PODNHA (судя по всему, имеется ввиду слово «родина») является «откровенным хамством», рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Эксперт отметил, что неприятно слушать «все эти эпитеты». При этом собеседник подчеркнул, что студийная запись «предельно профессиональна».

По его словам, Земфира находится в творческом поиске, так как за последние три-четыре года выпустила сразу несколько синглов, клипов, мини- и полноформатный альбом, что на нее не похоже.

Были полноформатный альбом, мини-альбом, выходили синглы, клипы. Есть ощущение, что находится в творческом поиске. Раньше альбомы выходили после длительных промежутков, это была осознанная работа, продуманная и с музыкальной точкой зрения, и в плане текстов. Что касается самого текста — откровенное хамство. Слушать неприятно, особенно все эти эпитеты, — добавил Бабичев.

Он подчеркнул, что «в музыкальном плане к Земфире всегда претензий минимум, она сотрудничала с иностранными музыкантами, записывалась в зарубежных студиях», поэтому качество звука, записи, аранжировок — «все предельно профессионально».

Даже прослушивая новый трек, мысленно отделяешь музыкальную составляющую от текста, — подытожил Бабичев.

Ранее Земфира выпустила новый сингл PODNHA. Этот релиз стал первым в ее творчестве с момента признания артистки иностранным агентом в России. В своей композиции Земфира рассказала о том, что кто-то заставляет насильно любить родину, хотя это очень сложно.