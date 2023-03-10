«Заставим родину любить»: Земфира выпустила первую песню как иноагент Земфира выпустила песню о Родине

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Земфира, архивное фото

Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) выпустила новый сингл PODNHA. Этот релиз стал первым в ее творчестве с момента признания иностранным агентом в России. В своей композиции, клип к которой опубликован на YouTube, Земфира поет о том, что кто-то заставляет насильно любить родину, хотя это очень сложно.

Мы научим тебя, сука, родину любить, осуждение и мысли невозможны. Научись, сука, родину любить. Будет больно, плохо, будет сложно. Больно, плохо, сложно, — поет Земфира.

За 11 часов музыкальная работа собрала 73 тысячи просмотров и 11 тысяч лайков. Поклонники певицы оценили ее композицию и признались, что все сказанное в песне — правда.

Ранее лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук совместно с музыкантом из команды Земфиры Дмитрием Емельяновым выпустили клип на песню «Родина, вернись домой». В своей новой видеоработе Шевчук обращается к Родине и говорит ей, что «это не твоя война», прося ее «вернуться обратно». Съемкой клипа занимались режиссер кино и телевидения Александр Котт и сам Шевчук, текст песни лидер «ДДТ» написал еще летом 2022 года.