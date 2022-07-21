Мужчинам рассказали, может ли езда на велосипеде привести к импотенции Уролог Захарченко объяснил, почему мужчинам не нужно долго кататься на велосипеде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Долгая езда на велосипеде не может привести к импотенции, однако когда мужчина сидит на нем, происходит нарушение кровообращения органов малого таза, в том числе страдает предстательная железа, заявил в беседе с NEWS.ru врач-уролог, главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко. В этой связи эксперты рекомендуют периодически ездить стоя.

У велосипеда так устроено сиденье, что когда мужчина сидит, в какой-то степени нарушается кровоснабжение органов малого таза, в частности, страдает предстательная железа. Поэтому рекомендуется периодически ездить стоя на велосипеде. Когда мы стоим, шевелим ногами, то кровоснабжение органов малого таза улучшается, — подчеркнул Захарченко.

По словам уролога, во избежание проблем с предстательной железой лучше всего ездить на велосипеде не более часа в день.

Ранее ученые попросили мужчин, которые ездят на велосипедах, позаботиться о своем сексуальном здоровье. Исследование, опубликованное в Журнале спортивной медицины Медицинского университета Вроцлава, показало, что распространенными причинами онемения гениталий у мужчин-велосипедистов также могут быть плохая техника езды и неправильный выбор велосипеда. В частности, говорится о том, что каждые 10 минут нужно ездить стоя и вообще частые поездки на велосипеде могут даже привести к импотенции.