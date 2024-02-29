Мужчинам назвали напиток, приводящий к бесплодию Хирург Умнов предостерег мужчин от распития шампанского из-за риска бесплодия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление шампанского пагубно влияет на репродуктивную систему мужчин, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Этот напиток, по его словам, приводит к дегенерации сосудов и нарушает кровообращение в половых органах, что ведет к сокращению выработки сперматозоидов.

Кроме того, меняется соотношение так называемых аномальных сперматозоидов к нормальным. В норме аномальные сперматозоиды составляют примерно четверть от общего объема. Под действием алкоголя их число повышается как минимум вдвое, — подчеркнул Умнов.

Ребенок при оплодотворении женской яйцеклетки аномальным сперматозоидом может родиться с пороками развития. Поэтому зачатие и алкоголь — это две несовместимые вещи, отметил хирург.

Употребление вина вызывает повышение синтеза гонадотропных гормонов, что подавляет синтез тестостерона в яичках, — добавил преподаватель медфака.

Ранее Умнов уже предупреждал мужчин, что употребление пива грозит бесплодием и импотенцией. Причина заключается в наличии в напитке солей тяжелых металлов. Медик отметил, что проблемы также могут возникать и у женщин. Кроме этого, у мужской половины населения начинают активнее вырабатываться эстрогены.