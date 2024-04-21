Мужчина залез на чердак дома и напал на полицейских с молотком и тазом В Коломне мужчина залез на чердак дома и напал на полицейских с молотком и тазом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В подмосковной Коломне произошел инцидент с агрессивным мужчиной, обнаруженным на чердаке чужого дома с оружием, сообщает Telegram-канал SHOT. Жители дома на улице Овражной увидели подозрительного мужчину и вызвали полицию.

Прибывшие сотрудники полиции столкнулись с сопротивлением со стороны хулигана, который был вооружен молотком и металлическим тазом. Он атаковал полицейских, одного из них даже ударил по руке.

После игнорирования предупредительного выстрела в воздух полицейские вынуждены были произвести выстрел в ногу агрессора. Подозреваемый был госпитализирован с огнестрельным ранением. Ему 28 лет, он безработный житель деревни Чемодурово. Известно, что ранее мужчина был судим за нарушения, связанные с наркотиками.

Ранее жена должника из Новосибирска устроила скандал в кабинете судебного пристава и отобрала у него арестованный телефон мужа, за что получила год условно. Конфликт случился в январе, сейчас стал известен приговор. Помимо условного срока женщине назначили испытательный — полтора года.

Также житель Уфы с ножом напал на полицейских и успел ранить их. По предварительным данным, злоумышленника силовики задержали с применением табельного оружия.