Россиянке вынесли приговор за нападение на пристава из-за телефона Жена должника толкнула пристава из-за телефона и получила год условно

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Жена должника из Новосибирска устроила скандал в кабинете судебного пристава и отобрала у него арестованный телефон мужа, за что получила год условно. Как передает портал «Бердск онлайн», конфликт случился в январе, сейчас стал известен приговор. Помимо условного срока женщине назначили испытательный — полтора года.

В отделении УФССП по Дзержинскому району 45-летняя россиянка пришла в кабинет пристава вместе с мужем, задолжавшим выплату по кредиту. Она требовала вернуть арестованный телефон мужчины, оскорбила сотрудницу, после чего толкнула ее и забрала гаджет.

Против нее возбудили дело о применении насилия к представителю власти. Женщина раскаялась и извинилась. Суд учел, что она воспитывает 17-летнюю дочь.

Ранее на улице Карла Маркса в Уфе мужчина с ножом напал на полицейского и успел ранить его. Злоумышленника задержали с применением табельного оружия, у него обильная кровопотеря.

Очевидцы инцидента заявили, что подозрительного мужчину заметили еще утром в парке, куда и вызвали стражей правопорядка. Сначала им показалось, что оперативники смогли наладить контакт с мужчиной, они вышли с ним из парка после непродолжительной беседы. В Минздраве уточнили, что в больницу обратились два оперативника, один из них отказался от госпитализации.