Мужчина сорвался со строительных лесов в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга мужчина сорвался со строительных лесов, которые были размещены на фасаде дома. Инцидент произошел на 8-й Красноармейской улице, сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.

Как уточняет издание, мужчину, лежащего без движения, обнаружили местные жители днем 14 ноября. Они сразу же вызвали скорую помощь. По предварительным данным, пострадавший мог сорваться с высоты четвертого или пятого этажа. Прибывшие медики диагностировали у мужчины переломы костей таза и черепа. Его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

При этом в строительной бригаде заявили, что незнакомы с пострадавшим. По факту произошедшего следователи проводят проверки, они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Двое рабочих ранее пострадали при обрушении строительных лесов в Москве. Инцидент произошел на стройплощадке торгового центра «Краски» в Некрасовке.

В августе в Москве погиб рабочий, упав с высоты 20-го этажа. Трагедия произошла в строящемся здании в 5-м Новоподмосковном переулке. Мужчина сорвался в шахту лифта, сверху на него упали строительные материалы. Рабочий скончался на месте от полученных травм. Его тело достали сотрудники экстренных служб.