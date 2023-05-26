«Мужчина-самец»: сексолог заступилась за клип SHAMAN про многоженство Сексолог Миллер заступилась за клип SHAMAN про многоженство и назвала певца самцом

Фото: SHAMAN/Youtube/Первое музыкальное Издательство

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN в клипе на песню «Мед» предстает в образе самца, за которого хотят выйти замуж сразу много девушек, что является абсолютно гетеросексуальной историей, рассказала в разговоре с NEWS.ru сексолог Александра Миллер. Так она прокомментировала сообщения о том, что артиста многие обвинили в многоженстве.

Мы видим типичного мужчину-самца. Это даже, наверно, лучше того, что нам пытается навязать Запад или США. Это абсолютно, слава богу, гетеросексуальная история, намекающая на продолжение рода. Ничего плохо нет, скорее наоборот. Такой... выбор мужчины, все на него набросились, хотят надеть ему обручальное кольцо. Сейчас вообще мужчин мало, я недавно видела несколько подряд женщин — водителей такси. В этом клипе ничего плохого нет, Запад пропагандирует гораздо более худшие вещи, — сказала сексолог.

Клип SHAMAN на песню «Мед», где певец женится сразу на множестве девушек, опубликованный на YouTube, за сутки набрал почти 400 тысяч просмотров и множество негативных отзывов. Многие зрители обвинили артиста в пропаганде многоженства и сравнили манеру подачи с эпатажем Филиппа Киркорова.